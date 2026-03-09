İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İngiltərədə futbolçu oyun zamanı həyatını itirib

    Futbol
    • 09 mart, 2026
    • 10:38
    İngiltərədə futbolçu oyun zamanı həyatını itirib

    İngiltərədə 15 yaşlı futbolçu oyun zamanı huşunu itirərək vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə ötən gün qadınların yarışında "Oksford Yunayted" və "Fulhem" komandaları arasında keçirilən matç zamanı baş verib.

    Məlumata görə, birincilərin 15 yaşlı futbolçusu Ameliya Aplin qarşılaşma zamanı qəfil huşunu itirib. Ona dərhal tibbi yardım göstərilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    "Oksford Yunayted" klubunun mətbuat xidməti yaydığı açıqlamada bildirib ki, klub bu faciəli hadisədən təsirlənən Ameliyanın ailəsinə, oyunçulara, məşqçilərə və əməkdaşlara lazımi dəstək göstərəcək.

    İngiltərə klubu Futbol xəbərləri ölən futbolçu Ameliya Aplin

