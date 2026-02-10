İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    DSMF-nin xərcləri 9 % artıb

    Maliyyə
    • 10 fevral, 2026
    • 10:10
    DSMF-nin xərcləri 9 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) xərcləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 52,4 milyon manat və yaxud 9,1 % çox olub.

    "Report" bu barədə DSMF-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Fondun xərclərinin 97,4 %-ni əhaliyə pensiya və digər sosial ödənişlər təşkil edib.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya DSMF xərc
    Расходы ГФСЗ увеличились на 9%

    Son xəbərlər

    10:30

    Ötən il 35 yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Hadisə
    10:28

    "Mançester Yunayted" "Real"ın müdafiəçisi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    10:25

    Nazir müavini: Fərdi hesabında 50 min manat olan şəxsin pensiya kapitalı 2800 manat artacaq

    Sosial müdafiə
    10:17

    Azərbaycanda pensiyaların nə qədər artacağı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    10:12

    FHN rəsmisi: Ötən il müəssisələrdə 14 min 992 qayda pozuntusu qeydə alınıb

    Hadisə
    10:12
    Foto

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    10:10

    DSMF-nin xərcləri 9 % artıb

    Maliyyə
    10:07

    ABB təcrübəsi qlobal jurnalın 100 illik yubiley buraxılışında!

    Maliyyə
    10:01

    İnvestisiyanın dövlət tərəfindən alınmasının yeni əsasları müəyyən edilir

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti