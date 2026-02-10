DSMF-nin xərcləri 9 % artıb
Maliyyə
- 10 fevral, 2026
- 10:10
Bu ilin yanvar ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) xərcləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 52,4 milyon manat və yaxud 9,1 % çox olub.
"Report" bu barədə DSMF-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Fondun xərclərinin 97,4 %-ni əhaliyə pensiya və digər sosial ödənişlər təşkil edib.
