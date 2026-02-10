Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Расходы ГФСЗ увеличились на 9%

    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 10:17
    Расходы ГФСЗ увеличились на 9%

    Расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в январе 2026 года увеличились на 52,4 млн манатов или на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ.

    Согласно информации, 97,4% расходов фонда составили пенсии и другие социальные выплаты населению.

    DSMF-nin xərcləri 9 % artıb
    Azerbaijani State Social Protection Fund posts 9% growth in expenditures
