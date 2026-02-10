Расходы ГФСЗ увеличились на 9%

Расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в январе 2026 года увеличились на 52,4 млн манатов или на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ.

Согласно информации, 97,4% расходов фонда составили пенсии и другие социальные выплаты населению.