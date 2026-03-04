Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Лейла Алиева посетила Детскую клиническую больницу в Баку

    Внутренняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 23:11
    Лейла Алиева посетила Детскую клиническую больницу в Баку

    Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу при Республиканском центре педиатрии.

    Как сообщает Report, в ходе визита Лейла Алиева поинтересовалась состоянием здоровья детей, проходящих стационарное лечение, подробно ознакомилась с процессом их лечения и созданными условиями.

    Она также встретилась с маленькими пациентами и их родителями, вручила детям подарки.

    Министр здравоохранения Теймур Мусаев и заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов предоставили Лейле Алиевой подробную информацию о деятельности медицинского учреждения, оказываемых специализированных медицинских услугах и имеющейся материально-технической базе. Было отмечено, что Наримановская детская клиническая больница, подведомственная TƏBİB, является единственным специализированным учреждением в стране, оказывающим детям стационарную медицинскую помощь в области эндокринологии и аллергологии.

    В учреждении с использованием современного медицинского оборудования и комплексного подхода проводятся диагностика и лечение пациентов.

