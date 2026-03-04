Бочоришвили: Стратегическое и геополитическое значение Среднего коридора растет

В нынешних международных реалиях геополитическое значение Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) растет день ото дня.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на передаче Daily Chronicle.

Министр отметила, что это историческая возможность для региона повысить свою стратегическую роль не только в сфере транспорта и логистики, но и в рамках масштабных экономических проектов. Вместе с тем она добавила, что за экономическими проектами стоят важные политические факторы, и их реализация зависит именно от стабильности и взаимного доверия.

По словам Бочоришвили, нынешняя геополитическая реальность, в частности российско-украинский конфликт и эскалация на Ближнем Востоке, привели к изменению глобальных цепочек поставок: "На этом фоне значение Среднего коридора еще больше возросло".

Министр подчеркнула, что завершение конфликта налаживание сотрудничества между Ереваном и Баку в рамках региональных проектов знаменуют новую веху развития Южного Кавказа.

По её мнению, укрепление мира и стабильности в регионе, а также развитие отношений Грузии, Азербайджана и Армении сыграют решающую роль в будущей судьбе Среднего коридора.

Напомним, что в 2024 году грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. Ожидается, что объем грузоперевозок по итогам 2025 достигнет 5,2 млн тонн.

К 2027 году пропускная способность Среднего коридора, по прогнозам, достигнет 10 млн тонн в год. Это ещё больше укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру. Отметим, что целевой прогноз по грузоперевозкам через Средний коридор на 2030 год составляет 11,4 млн тонн.