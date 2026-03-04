Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Председатель УМК организовал ифтар в своей резиденции

    Религия
    04 марта, 2026
    22:55
    Председатель УМК организовал ифтар в своей резиденции

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в рамках священного месяца Рамазан организовал ифтар в своей резиденции.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие Лейла Алиева и Арзу Алиева, а также руководители действующих в Азербайджане религиозных общин.

    Ифтар начался с чтения аятов из Священного Корана и молитвы.

    Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал о значении месяца Рамазан, напомнил об атмосфере религиозной толерантности в Азербайджане. Он подчеркнул, что наша страна защищает исламские ценности и права мусульман в мире, вносит важный вклад в регилиозную солидарность и демонстрирует решительную позицию против исламофобии.

    Затем выступили руководители действующих в Азербайджане религиозных общин и гости вечера. В выступлениях были высоко оценены шаги Азербайджана по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога на международном уровне, подчеркнуто, что наша страна сформировала образцовую модель в данной сфере.

    После официальной части гости приступили к трапезе.

    Лента новостей