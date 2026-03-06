В MEDİA назвали фейком сообщения о переброске тяжелого оружия к границе с Ираном

Распространяемая в социальных сетях информация о якобы размещении тяжелого вооружения Азербайджанской армии на государственной границе с Ираном является манипуляцией и искажением фактов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджана (MEDİA).

В ведомстве отметили, что распространяемые в интернете кадры, на которых якобы запечатлено размещение военной техники, на самом деле сняты в январе текущего года и являются обычным процессом передвижения военной техники.

В MEDİA также решительно осудили информационные провокации, направленные на создание паники на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке.

"Подобные информационные диверсии недопустимы. Распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, вооружения, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджана влечет уголовную ответственность", - отметили в заявлении.

В агентстве подчеркнули, что в условиях напряженности в регионе публикация неточных и неподтвержденных сведений в социальных сетях увеличивает риск дезинформации и может привести к общественной дезориентации.

MEDİA также призвало средства массовой информации проявлять высокий профессионализм, опираться исключительно на официальные источники и не распространять материалы сомнительного происхождения и манипулятивного характера.