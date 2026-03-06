İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    MEDİA: Azərbaycanın İranla sərhəddə ağır silahlar yerləşdirməsi paylaşımları dezinformasiyadır

    Media
    • 06 mart, 2026
    • 17:22
    MEDİA: Azərbaycanın İranla sərhəddə ağır silahlar yerləşdirməsi paylaşımları dezinformasiyadır

    Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın İranla dövlət sərhədinə guya Azərbaycan Ordusuna məxsus ağır silahların yerləşdirilməsi haqqında paylaşım mahiyyəti bilərəkdən təhrif olunmuş informasiya manipulyasiyasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, bu ilin yanvar ayında hərbi texnikanın yerdəyişmə prosesini əks etdirən həmin görüntünün yönləndirici ifadələrlə yeni "fakt" kimi təqdim edilməsi ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi güdür:

    "Yaxın Şərqdə davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı məlumatları manipulyasiya edərək təşviş yaratmağa yönəlmiş bu kimi informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyirik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin, hərbi silah, sursat və ya hərbi texnikasının hərəkəti və ya dislokasiyası haqqında məlumatları yaymaq cinayət məsuliyyəti daşıyır. Regiondakı gərginlik fonunda sosial şəbəkələrdə qeyri-dəqiq və mənbəyi bilinməyən məlumatların verilməsi dezinformasiya riskini artıraraq cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmağa yönəlib".

    Qurumun məlumatında bildirilib ki, media subyektləri sosial şəbəkələrdəki informasiya axınına münasibətdə yüksək peşəkarlıq göstərməli, yalnız rəsmi mənbələrə istinad etməli, mənbəyi şübhə doğuran, manipulyativ xarakterli məzmunu tirajlamamalıdır.

    Medianın İnkişafı Agentliyi Azərbaycan-İran sərhədi Azərbaycan ordusu Regionda gərginlik

    Son xəbərlər

    17:33

    Azərbaycan Naxçıvan aeroportuna dron hücumu ilə bağlı ICAO-ya müraciət edib

    İnfrastruktur
    17:33

    Ferqus Auld: Bakı və London strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    17:32

    Covanni Kristofoli: "Azərbaycanda investorlar üçün çox əlverişli mühit formalaşıb"

    Biznes
    17:32

    İsrailin Tehran və İsfahana 15-ci hücum dalğası başlayıb

    Digər ölkələr
    17:30
    Foto

    Rusiya, Pakistan və Cexiya diplomatları da daxil olmaqla Azərbaycana daha 30 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    17:30

    Ferlan Mendi iki aylıq fasilədən sonra "Real"ın heyətinə qayıdır

    Futbol
    17:22

    MEDİA: Azərbaycanın İranla sərhəddə ağır silahlar yerləşdirməsi paylaşımları dezinformasiyadır

    Media
    17:18

    Uitkoff: Yaxın həftələrdə Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqları üzrə irəliləyiş gözləyirik

    Digər ölkələr
    17:16

    İsrailin hava məkanı martın 8-dən tədricən açılacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti