Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе
В регионе
- 06 марта, 2026
- 18:27
Государственное телевидение Ирана сообщило о пожаре на иранском судне в Ормузском проливе после удара беспилотника.
Как передает Report, об этом сообщает France 24.
Другие подробности инцидента, включая информацию о возможных пострадавших и принадлежности судна, пока не приводятся.
Новость дополняется...
