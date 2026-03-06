Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

    • 06 марта, 2026
    • 18:27
    Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

    Государственное телевидение Ирана сообщило о пожаре на иранском судне в Ормузском проливе после удара беспилотника.

    Как передает Report, об этом сообщает France 24.

    Другие подробности инцидента, включая информацию о возможных пострадавших и принадлежности судна, пока не приводятся.

    Новость дополняется...

    Ормузский пролив эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
