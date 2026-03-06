Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

Государственное телевидение Ирана сообщило о пожаре на иранском судне в Ормузском проливе после удара беспилотника.

Как передает Report, об этом сообщает France 24.

Другие подробности инцидента, включая информацию о возможных пострадавших и принадлежности судна, пока не приводятся.

Новость дополняется...