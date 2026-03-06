İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İran Hörmüz boğazında dron hücumu edilən gəmidə yanğın başladığını bildirib

    Region
    06 mart, 2026
    18:46
    İran Hörmüz boğazında dron hücumu edilən gəmidə yanğın başladığını bildirib

    İranın dövlət televiziyası Hörmüz boğazında dron zərbəsindən sonra İran gəmisində yanğının baş verdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France 24" məlumat yayıb.

    Hadisənin digər təfərrüatları, o cümlədən mümkün zərərçəkənlər barədə hələlik məlumat verilmir.

    Xəbər yenilənir

    Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

