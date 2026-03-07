Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Моджтаба Демирчилу: Существуют различные версии относительно атаки беспилотников на Нахчыван

    Внешняя политика
    07 марта, 2026
    01:29
    Моджтаба Демирчилу: Существуют различные версии относительно атаки беспилотников на Нахчыван

    Существуют различные версии относительно атаки беспилотников на Нахчыван.

    Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу в интервью Baku TV.

    "Иран и Азербайджан должны рассмотреть этот вопрос, уточнить детали и урегулировать ситуацию", - отметил дипломат.

    Он назвал недопустимым возникновение подобных проблем между двумя странами.

    "Я также обеспокоен, поскольку 30 лет назад бывал в Нахчыване. Мне известно о трудностях сообщения Азербайджана с Нахчываном. Я видел, с какими трудностями сталкиваются жители Нахчывана", - сказал посол.

    После этих слов журналист Baku TV напомнил о том, что вокруг Нахчывана вновь возникла блокада.

    Посол заявил, что знает об этом, и подчеркнул, что на протяжении последних 30 лет Иран не проявлял враждебного отношения к Нахчывану. Отвечая на вопрос о возможном наказании виновных в случае, если иранская сторона по ошибке нанесла удар по Нахчывану, дипломат вновь заявил, что Иран официально опроверг факт атаки.

    "Поэтому необходимо вести двустороннюю работу: нам нужна информация, которой располагаете вы, а вам - та информация, которая есть у нас. На основе этого будут приняты соответствующие решения", - отметил он.

    Главный редактор Baku TV Туран Ибрагимов в свою очередь напомнил послу о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности и выразил надежду, что после полного выяснения обстоятельств Иран принесет извинения и накажет виновных.

    Удар по аэропорту Нахчывана Моджтаба Демирчилу Иран Азербайджан
    İranın səfiri: Naxçıvana PUA hücumu ilə bağlı ikitərəfli iş aparılmalıdır
