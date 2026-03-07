Президент США: Капитуляция Ирана возможна при утрате им боевого потенциала

Президент США Дональд Трамп полагает, что "безоговорочная капитуляция" Ирана может последовать, если исламская республика полностью утратит боевой потенциал.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

"Безоговорочная капитуляция может быть, когда иранская сторона о ней объявит. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия, поскольку у них не останется никого и ничего, чем можно сражаться", - сказал глава вашингтонской администрации. Так он разъяснил свою запись в Truth Social, в которой потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции".