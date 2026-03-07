Президент США: Капитуляция Ирана возможна при утрате им боевого потенциала
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 01:25
Президент США Дональд Трамп полагает, что "безоговорочная капитуляция" Ирана может последовать, если исламская республика полностью утратит боевой потенциал.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.
"Безоговорочная капитуляция может быть, когда иранская сторона о ней объявит. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия, поскольку у них не останется никого и ничего, чем можно сражаться", - сказал глава вашингтонской администрации. Так он разъяснил свою запись в Truth Social, в которой потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции".
Последние новости
01:54
Дональд Трамп: Ведущие оборонные компании США увеличат производство в 4 разаДругие страны
01:29
Моджтаба Демирчилу: Существуют различные версии относительно атаки беспилотников на НахчыванВнешняя политика
01:25
Президент США: Капитуляция Ирана возможна при утрате им боевого потенциалаДругие страны
01:04
Посол Ирана в Азербайджане прокомментировал атаку дронов на Нахчыван в интервью Baku TVВнешняя политика
00:48
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили атаку дронов и ситуацию в сфере безопасностиВнешняя политика
00:29
Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
00:26
Посол Ирана: МИД Азербайджана сообщил нам об атаке дронов на НахчыванВнешняя политика
00:20
Посол Ирана в Азербайджане поблагодарил президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
00:13