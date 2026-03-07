Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент США: Капитуляция Ирана возможна при утрате им боевого потенциала

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 01:25
    Президент США: Капитуляция Ирана возможна при утрате им боевого потенциала

    Президент США Дональд Трамп полагает, что "безоговорочная капитуляция" Ирана может последовать, если исламская республика полностью утратит боевой потенциал.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

    "Безоговорочная капитуляция может быть, когда иранская сторона о ней объявит. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия, поскольку у них не останется никого и ничего, чем можно сражаться", - сказал глава вашингтонской администрации. Так он разъяснил свою запись в Truth Social, в которой потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции".

    Дональд Трамп Иран США
    Tramp: İranın təslim olması döyüş potensialını itirdikdə mümkündür
    Ты - Король

    Последние новости

    01:54

    Дональд Трамп: Ведущие оборонные компании США увеличат производство в 4 раза

    Другие страны
    01:29

    Моджтаба Демирчилу: Существуют различные версии относительно атаки беспилотников на Нахчыван

    Внешняя политика
    01:25

    Президент США: Капитуляция Ирана возможна при утрате им боевого потенциала

    Другие страны
    01:04

    Посол Ирана в Азербайджане прокомментировал атаку дронов на Нахчыван в интервью Baku TV

    Внешняя политика
    00:48

    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили атаку дронов и ситуацию в сфере безопасности

    Внешняя политика
    00:29

    Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:26

    Посол Ирана: МИД Азербайджана сообщил нам об атаке дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    00:20

    Посол Ирана в Азербайджане поблагодарил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    00:13

    МИД Словении осудил атаку Ирана на аэропорт Нахчывана

    Другие страны
    Лента новостей