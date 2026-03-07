Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Посол Ирана в Азербайджане прокомментировал атаку дронов на Нахчыван в интервью Baku TV

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 01:04
    После того как Иран подвергся нападению, он нанес удары по военным базам США и Израиля в регионе, официально объявив об этих атаках.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу в интервью Baku TV.

    "Иран опроверг сообщения о атаке беспилотников на посольство США в Саудовской Аравии и на порт в Омане", - сказал дипломат.

    В этой части интервью журналист Туран Ибрагимов напомнил послу, что азербайджанскую общественность интересует причина атаки на Нахчыван, и поинтересовался, какие именно "подозрительные моменты" он имел в виду. По его словам, беспилотники типа "Arash" более эффективны для атак на коротких дистанциях и проникли в Азербайджан с территории Ирана.

    Посол, подчеркнув, что он не является военным, воздержался от комментариев по военным и техническим вопросам.

    "Моя миссия иная - когда между двумя странами (Ираном и Азербайджаном - ред.) возникают проблемы, я стараюсь как можно быстрее содействовать их решению. Вы говорите об "Arash", однако, согласно информации, полученной мной от азербайджанской стороны, речь идет о беспилотниках типа "Shahed"", - отметил он.

    В этой части интервью Т.Ибрагимов не согласился с послом и, напомнив о технических характеристиках "Arash", подчеркнул, что эти беспилотники предназначены для нанесения ударов на коротких дистанциях.

    В свою очередь посол Ирана, вновь заявив о якобы существующих сомнениях в связи с атакой дронов на Нахчыван, уклонился от прямого ответа.

    Моджтаба Демирчилу интервью Удар по аэропорту Нахчывана
    İranın səfiri "Baku TV"nin bəzi suallarından yayınıb
    Ты - Король

