    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 18:08
    Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта

    Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта - Международного женского дня.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемые женщины!

    Сердечно поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем, желаю всем вам здоровья, счастья и успехов в делах.

    Азербайджанский народ всегда почитал имя женщины как символ нежности, красоты, возвышенности и относился к ней с глубоким уважением. Наше преисполненное борьбой великое прошлое богато яркими примерами мудрости, самоотверженности и героизма наших женщин. В сердце каждого азербайджанца именно понятие Матери неизменно пробуждает светлые чувства, связанные с родным краем, с Родиной. Нашим матерям принадлежат неоценимые заслуги в сохранении как единого целого национально-духовных ценностей, являющихся вкладом в сокровищницу мировой культуры, а также в достойном поддержании нашего языка, прошедшего через испытания веков.

    В нашей стране исторически всегда с одобрением и уважением относились к активному участию женщин в общественной жизни. Выражением такого прогрессивного отношения является то, что азербайджанские женщины получили право избирать и быть избранными раньше, чем женщины во многих передовых странах мира. Наши женщины, которые за минувшие годы благодаря своей социально-культурной инициативности завоевали высокий общественный статус и авторитет, и сегодня успешно трудятся в сферах образования, культуры, здравоохранения и науки. Направленные на формирование современного облика страны многочисленные достижения азербайджанских женщин, продолжающих традиции своих предшественниц-просветительниц, являются внушающими гордость страницами летописи нашей независимости.

    Уверен, что наши женщины и впредь не пожалеют сил для воспитания молодого поколения в духе верности Родине и национальным идеалам, внося новый вклад в общественно-нравственную среду.

    Дорогие женщины!

    С праздником!"

