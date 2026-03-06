İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İlham Əliyev Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 18:01
    İlham Əliyev Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Prezident İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarına təbrik ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, təbrik mətnində deyilir:

    "Hörmətli xanımlar!

    Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, səadət və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.

    Azərbaycan xalqı qadın adını hər zaman zərifliyin, gözəlliyin, ülviyyətin rəmzi bilmiş və ona dərin ehtiram göstərmişdir. Mübarizələrlə dolu böyük keçmişimiz qadınlarımızın müdrikliyi, fədakarlığı və qəhrəmanlığının parlaq nümunələri ilə zəngindir. Hər bir azərbaycanlının qəlbində məhz Ana məfhumu daim doğma yurdla, Vətən torpağı ilə bağlı işıqlı duyğular yaradır. Bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə töhfəmiz olan milli-mənəvi dəyərlərimizin bir bütöv halında qorunub saxlanılmasında, dilimizin əsrlərin sınağından çıxaraq layiqincə yaşadılmasında analarımızın misilsiz xidməti vardır.

    Ölkəmizdə tarixən qadının cəmiyyət həyatında fəal iştirakına həmişə rəğbət və hörmətlə yanaşılmışdır. Azərbaycan qadınlarının bir çox qabaqcıl dünya ölkələri qadınlarından daha əvvəl seçib-seçilmək hüququ əldə etmələri bu mütərəqqi münasibətin ifadəsidir. Ötən illərdə sosial-mədəni təşəbbüskarlıqları ilə yüksək ictimai mövqe və nüfuz sahibi olmuş qadınlarımız təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və elm sahələrində bu gün də uğurla çalışmaqdadırlar. Maarifpərvər sələflərinin ənənələrini davam etdirən xanımlarımızın ölkənin müasir simasının müəyyənləşməsinə yönəlmiş çoxsaylı nailiyyətləri müstəqillik salnaməmizin qürurverici səhifələridir.

    Əminəm ki, qadınlarımız gənc nəslin Vətənə və milli ideallara sədaqət ruhunda tərbiyəsi üçün bundan sonra da qüvvələrini əsirgəməyəcək, ictimai-mənəvi mühitimizə yeni töhfələr bəxş edəcəklər.

    Əziz xanımlar!

    Bayramınız mübarək olsun!"

    İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü
    Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта

    Son xəbərlər

    18:34
    Foto

    AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəli

    İnfrastruktur
    18:32

    İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblər

    Digər ölkələr
    18:28

    Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənir

    Digər ölkələr
    18:20

    Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana PUA hücumlarını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:18

    Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    18:13

    Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıb

    Xarici siyasət
    18:01

    Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edib

    Digər ölkələr
    18:01

    İlham Əliyev Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    17:59

    Aİ İranın Azərbaycana və regionun digər ölkələrinə hücumlarını pisləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti