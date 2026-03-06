Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 18:16
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира иранской армии в Тегеране.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

    "ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира иранского режима в Тегеране",- говорится в заявлении.

    Имя ликвидированного военнослужащего и другие подробности операции не приводятся.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

    Последние новости

    18:27

    Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

    В регионе
    18:26

    BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте

    Энергетика
    18:16

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране

    Другие страны
    18:15

    Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди граждан

    Внешняя политика
    18:12

    BP планирует частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери"

    Энергетика
    18:11

    В MEDİA назвали фейком сообщения о переброске тяжелого оружия к границе с Ираном

    Медиа
    18:08

    Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта

    Внутренняя политика
    18:08
    Фото

    Еще 30 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан, среди них дипломаты - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:02

    Азербайджан обратился в ICAO в связи с атакой иранских дронов на аэропорт Нахчывана

    Инфраструктура
    Лента новостей