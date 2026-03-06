ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране
- 06 марта, 2026
- 18:16
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира иранской армии в Тегеране.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира иранского режима в Тегеране",- говорится в заявлении.
Имя ликвидированного военнослужащего и другие подробности операции не приводятся.
