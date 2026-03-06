ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира иранской армии в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира иранского режима в Тегеране",- говорится в заявлении.

Имя ликвидированного военнослужащего и другие подробности операции не приводятся.