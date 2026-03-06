İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblər
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 18:32
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Tehranda İran ordusunun yüksək rütbəli komandirinin öldürüldüyünü bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin açıqlamasında deyilib.
"İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranda İran rejiminin yüksək rütbəli komandirini öldürüb", - məlumatda qeyd olunub.
Öldürülmüş hərbçinin adı və əməliyyatın digər təfərrüatları barədə məlumat verilmir.
Son xəbərlər
18:34
Foto
AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəliİnfrastruktur
18:32
İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblərDigər ölkələr
18:28
Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənirDigər ölkələr
18:20
Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana PUA hücumlarını müzakirə ediblərXarici siyasət
18:18
Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
18:13
Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıbXarici siyasət
18:01
Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edibDigər ölkələr
18:01
İlham Əliyev Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edibDaxili siyasət
17:59