    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 18:32
    İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblər

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Tehranda İran ordusunun yüksək rütbəli komandirinin öldürüldüyünü bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin açıqlamasında deyilib.

    "İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranda İran rejiminin yüksək rütbəli komandirini öldürüb", - məlumatda qeyd olunub.

    Öldürülmüş hərbçinin adı və əməliyyatın digər təfərrüatları barədə məlumat verilmir.

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране
    IDF reports elimination of senior Iranian commander in Tehran

