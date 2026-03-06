Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    BP планирует частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери"

    Энергетика
    • 06 марта, 2026
    • 18:12
    BP планирует частично остановить на профилактику платформу Центральный Азери

    Компания BP планирует в августе текущего года частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери" на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли".

    Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.

    По его словам, платформа не будет остановлена полностью.

    "Профилактика продлится 11 дней, и на это время будут остановлены только газовые установки платформы "Центральный Азери". Добыча нефти с платформы будет продолжаться ", - сказал Кристофоли.

