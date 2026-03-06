Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте в Узбекистане

    Энергетика
    • 06 марта, 2026
    • 18:26
    BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте в Узбекистане

    Компания BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюртском регионе Узбекистана.

    Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.

    Новость дополняется

    BP və SOCAR Üstyurtda birgə fəaliyyət imkanlarını öyrənir
    Ты - Король

    Последние новости

    19:03

    Трамп заявил, что не обеспокоен ростом мировых цен на нефть

    Другие страны
    19:00

    Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан в качестве главы Совета ЕС - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    18:57

    Трамп допустил возможность религиозного лидера у власти в Иране

    Другие страны
    18:56

    Кристофоли: Азербайджан является важным направлением для увеличения добычи нефти и газа по BP

    Энергетика
    18:53

    Марокко решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    18:51

    В Стамбуле завтра пройдет экстренный саммит СМИД ОТГ

    Внешняя политика
    18:50

    Ален Берсе: Атака Ирана на Азербайджан подчеркивает срочную необходимость деэскалации

    Внешняя политика
    18:46

    Глава Минобороны Беларуси осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

    Внешняя политика
    18:39

    Трамп заявил, что Куба "скоро падет"

    Другие страны
    Лента новостей