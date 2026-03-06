BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте в Узбекистане
Энергетика
- 06 марта, 2026
- 18:26
Компания BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюртском регионе Узбекистана.
Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.
Новость дополняется
