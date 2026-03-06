İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    06 mart, 2026
    • 18:45
    BP və SOCAR Üstyurtda birgə fəaliyyət imkanlarını öyrənir

    BP şirkəti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Özbəkistanın Üstyurt bölgəsində birgə fəaliyyət imkanlarını öyrənir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Covanni Kristofoli bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Məlumat yenilənir...

    BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте в Узбекистане

