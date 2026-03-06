BP və SOCAR Üstyurtda birgə fəaliyyət imkanlarını öyrənir
Energetika
- 06 mart, 2026
- 18:45
BP şirkəti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Özbəkistanın Üstyurt bölgəsində birgə fəaliyyət imkanlarını öyrənir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Covanni Kristofoli bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Məlumat yenilənir...
