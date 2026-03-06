Кабмин: Начат пропуск возвращающихся грузовиков на границе Азербайджана и Ирана
Внутренняя политика
- 06 марта, 2026
- 18:30
На пограничных пунктах Азербайджана начался пропуск грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана и направляющихся обратно в эту страну.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
В правительстве напомнили, что ранее решением Кабмина от 5 марта 2026 года №66 было временно приостановлено перемещение грузов через государственную границу между Азербайджаном и Ираном для всех видов транспортных средств, включая транзит.
"В настоящее время через пограничные пункты Астара, Билясувар и Джульфа обеспечивается пропуск азербайджанских грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана, а также иранских грузовиков, следующих обратно в Иран", - говорится в сообщении.
