Удар по аэропорту Нахчывана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Кабмин: Начат пропуск возвращающихся грузовиков на границе Азербайджана и Ирана

    Внутренняя политика
    06 марта, 2026
    18:30
    Кабмин: Начат пропуск возвращающихся грузовиков на границе Азербайджана и Ирана

    На пограничных пунктах Азербайджана начался пропуск грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана и направляющихся обратно в эту страну.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

    В правительстве напомнили, что ранее решением Кабмина от 5 марта 2026 года №66 было временно приостановлено перемещение грузов через государственную границу между Азербайджаном и Ираном для всех видов транспортных средств, включая транзит.

    "В настоящее время через пограничные пункты Астара, Билясувар и Джульфа обеспечивается пропуск азербайджанских грузовых автомобилей, возвращающихся из Ирана, а также иранских грузовиков, следующих обратно в Иран", - говорится в сообщении.

    Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıb
    Azerbaijani government allows return of trucks at Azerbaijan-Iran border
