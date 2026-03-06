Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди граждан

Комиссия Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам приняла заявление по поводу ударов беспилотников с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что атака по единственному международному аэропорту Автономной Республики и гражданской инфраструктуре оценивается как нарушение норм и принципов международного права, акт терроризма и посягательство на территориальную целостность и суверенитет государства.

"Комиссия квалифицирует это вероломное действие, совершенное Ираном, которое сочетает в себе военный, политический и информационный компоненты, как гибридную атаку. При этом в азербайджанском сегменте социальных сетей ведется информационная кампания в поддержку действий Ирана и распространяются манипулятивные сообщения", - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что эти атаки несомненно были совершены с целью посеять смуту и страх среди граждан, подорвать доверие к соответствующим государственным учреждениям и нанести ущерб региональному положению Азербайджана и его международной репутации.