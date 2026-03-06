Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди граждан

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 18:15
    Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди граждан

    Комиссия Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам приняла заявление по поводу ударов беспилотников с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что атака по единственному международному аэропорту Автономной Республики и гражданской инфраструктуре оценивается как нарушение норм и принципов международного права, акт терроризма и посягательство на территориальную целостность и суверенитет государства.

    "Комиссия квалифицирует это вероломное действие, совершенное Ираном, которое сочетает в себе военный, политический и информационный компоненты, как гибридную атаку. При этом в азербайджанском сегменте социальных сетей ведется информационная кампания в поддержку действий Ирана и распространяются манипулятивные сообщения", - говорится в заявлении.

    В документе также подчеркивается, что эти атаки несомненно были совершены с целью посеять смуту и страх среди граждан, подорвать доверие к соответствующим государственным учреждениям и нанести ущерб региональному положению Азербайджана и его международной репутации.

    Комиссия по противодействию иностранному вмешательству Удар по аэропорту Нахчывана гибридная атака
    Milli Məclisin Komissiyası: İranın Naxçıvana hücumunun məqsədi vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaratmaqdır
    Ты - Король

    Последние новости

    18:27

    Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

    В регионе
    18:26

    BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте

    Энергетика
    18:16

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране

    Другие страны
    18:15

    Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди граждан

    Внешняя политика
    18:12

    BP планирует частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери"

    Энергетика
    18:11

    В MEDİA назвали фейком сообщения о переброске тяжелого оружия к границе с Ираном

    Медиа
    18:08

    Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта

    Внутренняя политика
    18:08
    Фото

    Еще 30 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан, среди них дипломаты - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:02

    Азербайджан обратился в ICAO в связи с атакой иранских дронов на аэропорт Нахчывана

    Инфраструктура
    Лента новостей