Белый дом не исключил наземные операции США в Иране
В регионе
- 04 марта, 2026
- 22:58
Белый дом прокомментировал операцию США и Израиля против Ирана.
На данный момент у США нет планов задействовать в Иране сухопутные войска, однако такая возможность также не исключается.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома.
Новость обновляется…
Последние новости
23:37
Белый дом: Американская разведка следит за избранием верховного лидера ИранаДругие страны
23:22
Число погибших при атаке на иранский корабль у Шри-Ланки увеличилось до 87 - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
23:11
Фото
Лейла Алиева посетила Детскую клиническую больницу в БакуВнутренняя политика
23:05
Пентагон: Усиление оборонного потенциала Украины в интересах СШАДругие страны
22:58
Белый дом не исключил наземные операции США в ИранеВ регионе
22:55
Фото
Председатель УМК организовал ифтар в своей резиденцииРелигия
22:52
В Ираке случился полный блэкаутДругие страны
22:42
Бочоришвили: Стратегическое и геополитическое значение Среднего коридора растетИнфраструктура
22:38