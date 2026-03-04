Белый дом не исключил наземные операции США в Иране

Белый дом прокомментировал операцию США и Израиля против Ирана.

На данный момент у США нет планов задействовать в Иране сухопутные войска, однако такая возможность также не исключается.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Новость обновляется…