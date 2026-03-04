İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    ABŞ İranda yerüstü əməliyyatları istisna etməyib

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 22:54
    ABŞ İranda yerüstü əməliyyatları istisna etməyib

    ABŞ-ın İrandakı hərbi planları hazırda bu ölkədə quru qüvvələrinin istifadəsini əhatə etmir, lakin bu ehtimalı istisna etmək olmaz.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livit jurnalistlər üçün keçirilən müntəzəm brifinqdə bildirib.

    "Bu, hazırkı planların bir hissəsi deyil, amma prezidentin adından heç bir variantı istisna etməyəcəyəm", - deyə o, məsələ ilə bağlı suala cavab olaraq bildirib.

    Bundan əvvəl ABŞ lideri Donlad Tramp "lazım gələrsə İrana quru qoşunları göndərilə bilər" ifadəsini işlədib.

    Ağ Ev İran ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
