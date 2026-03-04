В Ираке случился полный блэкаут

Ирак столкнулся с полным отключением электричества.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Министерство энергетики Ирака.

Отмечается, что началась работа по восстановлению работы электростанций и линий электропередач. Причина перебоя расследуется.

В последние дни Ирак подвергся ударам в связи с обострением конфликта Израиля, Ирана и США.