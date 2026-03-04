Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Ираке случился полный блэкаут

    • 04 марта, 2026
    • 22:52
    В Ираке случился полный блэкаут

    Ирак столкнулся с полным отключением электричества.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Министерство энергетики Ирака.

    Отмечается, что началась работа по восстановлению работы электростанций и линий электропередач. Причина перебоя расследуется.

    В последние дни Ирак подвергся ударам в связи с обострением конфликта Израиля, Ирана и США.

