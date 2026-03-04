İraq işıqsız qalıb
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 23:31
İraq elektrik enerjisinin tam kəsilməsi ilə üzləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i İraqın Energetika Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, elektrik stansiyalarının və elektrik ötürücü xətlərinin fəaliyyətinin bərpası üzrə işlərə başlanılıb. Kəsilmənin səbəbi araşdırılır.
Son günlər İraq İsrail, İran və ABŞ arasındakı münaqişənin gərginləşməsi ilə əlaqədar zərbələrə məruz qalıb.
Son xəbərlər
23:44
Hakan Fidan Rubio ilə İranın atdığı raketi müzakirə edibRegion
23:31
İraq işıqsız qalıbDigər ölkələr
23:30
İsrailin Livana endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 70-i ötübDigər ölkələr
23:15
Foto
Transxəzər yaşıl enerji dəhlizinin iştirakçıları Bakıda TİƏ-nin hazırlanması üzrə yanaşmaları razılaşdırıblarEnergetika
23:05
Foto
Leyla Əliyeva Bakıda Uşaq Klinik Xəstəxanasını ziyarət edibDaxili siyasət
22:54
ABŞ İranda yerüstü əməliyyatları istisna etməyibRegion
22:49
Foto
Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə iftar mərasimi keçirilibDin
22:44
İran iki gəmiyə Hörmüz boğazından keçməyə icazə veribRegion
22:31