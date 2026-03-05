Şəkidə 64 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 05 mart, 2026
- 09:08
Şəkidə 64 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, 1961-ci il təvəllüdlü Kiçik Dəhnə kənd sakini Məcidov Ramis Növzət oğlu yaşadığı fərdi yaşayış evinin yaxınlığında yerləşən transformatorun içərisində olan elektrik naqillərinə toxunması səbəbindən ölüb.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
