İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ərdoğan: Türkiyə olaraq, bu yeni vəziyyətə hazırlıq görmüşük

    Region
    24 mart, 2026
    • 20:44
    Terrorsuz Türkiyə yarım əsrdir davam edən qanlı bir oyunu pozduğu kimi, terrorizmdən azad bölgədə ideyamız türklər, kürdlər, ərəblər və farslar arasında nifaq divarları qurmaq istəyənlərin planlarını pozub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

    "Bunu ilk dəfə Suriya şimalındakı hadisələrdə gördük. Birliyimiz və həmrəyliyimiz gücləndikcə, qardaşlığımız möhkəmləndikcə və silah və zorakılıq dövrü sona çatdıqca - mən bunu xüsusilə vurğulayıram - həmişə dediyimiz kimi, qazanan ölkəmiz olacaq, xalqımız və bölgəmizdəki qardaş xalqlar olacaq. Heç bir vətəndaşın buna şübhəsi olmasın.

    Türkiyə olaraq, bu yeni vəziyyətə hazırlıqlarımızı görmüşük. Enerji təchizatı təhlükəsizliyimizi gücləndirmişik; resursların şaxələndirilməsini artırarkən daxili resurslarımızı işə salmışıq. Nəqliyyat sahəsində böyük irəliləyişlər əldə etmişik. Ölkəmizin inşa etdiyi infrastruktur Londondan Çinə qədər uzanan fasiləsiz dəmir yolu xəttində mühüm rol oynayır", - Türkiyə lideri vurğulayıb.

    O, qeyd edib ki, Türkiyə hökuməti ölkənin maliyyə sistemini gücləndirib; bank infrastrukturunu mümkün risklərə qarşı davamlı hala gətirib. Ümumilikdə 47 ölkə ilə yüksək səviyyəli Əməkdaşlıq şuraları yaradılıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Əməkdaşlıq Şurası Terrorsuz Türkiyə
    Эрдоган: Турция подготовилась к новым условиям

    Son xəbərlər

