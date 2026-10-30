İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda dayanıqlı təhlükəsizlik arxitekturası yaratmağa çalışır

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 13:20
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda dayanıqlı təhlükəsizlik arxitekturası yaratmağa çalışır

    Azərbaycan Cənubi Qafqazda müharibələrə səbəb olan amillərə və Ermənistanla sülh prosesini pozmaq cəhdlərinə qarşı dura biləcək dayanıqlı regional təhlükəsizlik arxitekturası formalaşdırmaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ceffri Saksa verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Söhbət deklarativ, sadəcə kağız üzərindəki sülhdən getmir. Biz insanların hiss edə biləcəyi həyat qabiliyyətli bir sülh yaradırıq", - o vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan 30 il ərzində Ermənistanla münaqişə və qarşıdurma vəziyyətində olub, əraziləri isə işğal altında qalıb. 2023-cü ildə bu dövr başa çatdı.

    H.Hacıyev əlavə edib ki, müharibə başa çatdıqdan sonra Azərbaycan diplomatik cəsarət nümayiş etdirdi. Prezident və ölkə rəhbərliyi Ermənistana sülh təklif etməklə siyasi liderlik nümayiş etdirdilər.

    "Sülh sazişinin mətni məhz ölkəmizdə hazırlanıb. Biz qonşu Ermənistana sülh əlini uzatdıq. Qarşımızda iki yol var idi: əbədi müharibə və ya əbədi sülh. Biz əbədi sülh yolunu seçdik", - o bildirib.

    Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, Azərbaycan müharibədə qələbə qazanıb və öz ərazilərini azad edib, lakin müharibə başa çatdıqdan sonra sülhü qazanmaq ölkənin strategiyası oldu.

    Xəbər yenilənir

    Hikmət Hacıyev Cənubi Qafqaz Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası (PA) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Хикмет Гаджиев: Баку стремится создать устойчивую архитектуру безопасности на Южном Кавказе
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:36
    Azərbaycan Bakıda katolik kilsəsinin açılışına XIV Leonun gəlişini gözləyir
    Din
    13:35
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası noyabrın 3-də keçiriləcək
    Daxili siyasət
    13:35
    Milli Məclis Cinayət və İnzibati Xətalar məcəllələrinə dəyişiklikləri birinci oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    13:32
    Foto
    "Bakıya uçuş" festivalı çərçivəsində Fərhad Xəlilovun yubiley sərgisi nümayiş olunur
    İncəsənət
    13:31
    Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir
    İnfrastruktur
    13:28
    AFFA rəsmisi Edmond Klaus: "Aşağı yaş qruplarındakı islahatlar futbolçuların inkişafına xidmət edir"
    Futbol
    13:27
    Korrupsiya barədə məlumat verənlərin həvəsləndirilməsi haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib
    Milli Məclis
    13:27
    Foto
    Astarada torpaq sürüşməsi olub, Pensərçayda istinad divarı dağılıb
    Hadisə
    13:25
    Qazaxıstan və Qırğızıstan təxminən 100 milyon dollar dəyərində sazişlər imzalamağı planlaşdırır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti