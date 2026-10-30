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    Хикмет Гаджиев: Баку стремится создать устойчивую архитектуру безопасности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 13:16
    Хикмет Гаджиев: Баку стремится создать устойчивую архитектуру безопасности на Южном Кавказе

    Азербайджан намерен сформировать на Южном Кавказе устойчивую архитектуру региональной безопасности, способную противостоять факторам, ведущим к войнам, и попыткам сорвать мирный процесс с Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Джеффри Саксу.

    "Речь идет не о декларативном мире и не просто о мире на бумаге. Мы создаем по-настоящему жизнеспособный мир - такой, который люди смогут ощутить", - подчеркнул он.

    Он отметил, что на протяжении 30 лет Азербайджан находился в состоянии конфликта и противостояния с Арменией, а его территории оставались под оккупацией. В 2023 году этот период завершился.

    После окончания войны, продолжил Гаджиев, Азербайджан проявил дипломатическую смелость. Президент и руководство страны продемонстрировали политическое лидерство, предложив Армении мир.

    "Текст мирного договора был подготовлен именно в нашей стране. Мы протянули руку мира соседней Армении. Перед нами было два пути: вечная война или вечный мир. Мы выбрали путь вечного мира", - сказал он.

    Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан одержал победу в войне и освободил свои территории, однако после ее завершения стратегией страны стало завоевание мира.

    "Завоевать мир гораздо труднее, чем выиграть войну. Сегодня я рад, что в рамках стратегии по превращению всего Южного Кавказа в пространство сотрудничества мы также одерживаем победу в мирном процессе", - заявил он.

    Гаджиев добавил, что Азербайджан сохраняет культуру и традиции сотрудничества и стремится к тому, чтобы геополитическое положение региона служило миру, стабильности и взаимодействию.

    "Мы сохраним и укрепим этот мир. На основе концепции мира мы намерены построить такую архитектуру региональной безопасности, которая сможет противостоять всем негативным факторам, ведущим к войнам, а также действиям сил, стремящихся сорвать мирный процесс. Она должна обеспечить долгосрочный результат для будущих поколений", - резюмировал Гаджиев.

    Помощник президента также отметил, что в двусторонних отношениях с Арменией Азербайджан также оставляет историческое прошлое позади. "Некоторые раны еще свежи, и мы не можем закрывать глаза на определенные воспоминания. Однако при этом мы смотрим в будущее - к вечному миру", - подчеркнул он.

    Гаджиев добавил, что страны уже наладили торговые связи и работают над созданием транспортных.

    "Армения является страной, не имеющей выхода к морю, а мы предлагаем ей превратиться в страну, связанную с другими государствами региона, и открываем для нее различные транспортные маршруты", - сказал он.

    Хикмет Гаджиев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Южный Кавказ
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda dayanıqlı təhlükəsizlik arxitekturası yaratmağa çalışır
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