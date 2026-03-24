Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Эрдоган: Турция подготовилась к новым условиям

    Турция сорвала планы сил, стремящихся посеять раздор между турками, курдами, арабами и персами, и разрушила "кровавую игру", продолжавшуюся на протяжении полувека.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По его словам, это стало очевидно, в частности, на примере событий на севере Сирии.

    "По мере укрепления нашего единства и солидарности, усиления братства и завершения эпохи оружия и насилия - я особенно подчеркиваю это - как мы всегда говорили, в выигрыше окажутся наша страна, наш народ и братские народы региона. Пусть никто в этом не сомневается", - отметил турецкий лидер.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция уже подготовилась к новым условиям: укреплена энергетическая безопасность, расширена диверсификация ресурсов и задействованы внутренние источники.

    Он также отметил значительный прогресс в транспортной сфере, добавив, что созданная в стране инфраструктура играет важную роль в формировании непрерывной железнодорожной линии от Лондона до Китая.

    Кроме того, по его словам, правительство усилило финансовую систему страны и сделало банковскую инфраструктуру устойчивой к возможным рискам. Созданы советы высокого уровня по сотрудничеству с 47 государствами.

    Реджеп Тайип Эрдоган Ближний Восток региональная безопасность
    Ərdoğan: Türkiyə olaraq, bu yeni vəziyyətə hazırlıq görmüşük
    Ты - Король

    Последние новости

