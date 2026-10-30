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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Astarada torpaq sürüşməsi olub, Pensərçayda istinad divarı dağılıb

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 13:27
    Astarada torpaq sürüşməsi olub, Pensərçayda istinad divarı dağılıb

    Astara rayonunda torpaq sürüşməsi olub, Pensərçayda istinad divarı dağılıb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, sürüşmə Pensərçayın rayonun Vaqo kəndindən keçən hissəsində baş verib.

    Belə ki, rayonda yağan aramsız yağışlar nəticəsində su sərfi artıb və bəndlərin dib yamacı yuyulub. Nəticədə ümumilikdə 20 metr uzunluqda olan 16 torpaq qatı çaya aşıb. Həmçinin kəndin bəzi məhəlləarası yollarının eni azalıb.

    Hazırda əraziyə Astara Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin mütəxəssisləri və texnikaları cəlb olunub, bəndlərin cari təmir işlərinə başlanılıb.

    Təbii fəlakət Torpaq sürüşməsi Pensərçay Astara
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