В Шеки 64-летний мужчина погиб от удара током
Происшествия
- 05 марта, 2026
- 09:23
В Шекинском районе мужчина погиб от удара электрическим током.
Как сообщает Report, трагедия произошла в селе Кичик Дехне.
Житель села Рамис Меджидов (1961 г.р.) погиб после того, как прикоснулся к электрическим проводам внутри трансформатора, расположенного рядом с его домом.
По факту проводится расследование в районной прокуратуре.
