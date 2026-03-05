В Шеки 64-летний мужчина погиб от удара током

В Шекинском районе мужчина погиб от удара электрическим током.

Как сообщает Report, трагедия произошла в селе Кичик Дехне.

Житель села Рамис Меджидов (1961 г.р.) погиб после того, как прикоснулся к электрическим проводам внутри трансформатора, расположенного рядом с его домом.

По факту проводится расследование в районной прокуратуре.