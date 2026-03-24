Tomas Dinanno: Çin nüvə silahları ilə bağlı ABŞ-la dialoqdan imtina edib
Digər ölkələr
- 24 mart, 2026
- 22:15
Çin nüvə silahlarının mümkün azaldılması ilə bağlı ABŞ-la dialoqdan imtina edir.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Dövlət katibinin silahlara nəzarət və beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə müavini Tomas Dinanno bunu Senatdakı dinləmələrdə bildirib.
"Onlar bunu etməkdən imtina etdilər", - o bildirib.
T.Dinannonun sözlərinə görə, Vaşinqton bu məsələ ilə bağlı Pekinə təzyiq göstərməyə davam edir.
"Biz onlara təzyiq göstərməyə davam edirik", - o vurğulayıb.
