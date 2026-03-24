    Tomas Dinanno: Çin nüvə silahları ilə bağlı ABŞ-la dialoqdan imtina edib

    • 24 mart, 2026
    • 22:15
    Tomas Dinanno: Çin nüvə silahları ilə bağlı ABŞ-la dialoqdan imtina edib

    Çin nüvə silahlarının mümkün azaldılması ilə bağlı ABŞ-la dialoqdan imtina edir.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Dövlət katibinin silahlara nəzarət və beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə müavini Tomas Dinanno bunu Senatdakı dinləmələrdə bildirib.

    "Onlar bunu etməkdən imtina etdilər", - o bildirib.

    T.Dinannonun sözlərinə görə, Vaşinqton bu məsələ ilə bağlı Pekinə təzyiq göstərməyə davam edir.

    "Biz onlara təzyiq göstərməyə davam edirik", - o vurğulayıb.

    ABŞ-Çin nüvə danışıqları Tomas Dinanno
    Томас Динанно заявил об отказе Китая от диалога с США по ядерным вооружениям
    China refuses nuclear arms dialogue with US, says Thomas DiNanno

