Томас Динанно заявил об отказе Китая от диалога с США по ядерным вооружениям

Китай отказывается от диалога с США по вопросу возможного сокращения ядерных вооружений.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в Сенате.

"Они отказывались сделать это", - заявил он.

По словам Динанно, Вашингтон продолжает оказывать давление на Пекин по данному вопросу.

"Мы продолжаем оказывать на них давление", - подчеркнул он.