Томас Динанно заявил об отказе Китая от диалога с США по ядерным вооружениям
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 19:35
Китай отказывается от диалога с США по вопросу возможного сокращения ядерных вооружений.
Как передает Report, об этом сообщил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в Сенате.
"Они отказывались сделать это", - заявил он.
По словам Динанно, Вашингтон продолжает оказывать давление на Пекин по данному вопросу.
"Мы продолжаем оказывать на них давление", - подчеркнул он.
