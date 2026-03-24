    Томас Динанно заявил об отказе Китая от диалога с США по ядерным вооружениям

    • 24 марта, 2026
    • 19:35
    Томас Динанно заявил об отказе Китая от диалога с США по ядерным вооружениям

    Китай отказывается от диалога с США по вопросу возможного сокращения ядерных вооружений.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в Сенате.

    "Они отказывались сделать это", - заявил он.

    По словам Динанно, Вашингтон продолжает оказывать давление на Пекин по данному вопросу.

    "Мы продолжаем оказывать на них давление", - подчеркнул он.

    Томас ДиНанно Отношения США И Китая
    China refuses nuclear arms dialogue with US, says Thomas DiNanno
