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    Azərbaycanı U-19 dünya çempionatında doqquz boksçu təmsil edəcək

    Fərdi
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:16
    Azərbaycanı U-19 dünya çempionatında doqquz boksçu təmsil edəcək

    Monteneqronun Budva şəhərində keçiriləcək 19 yaşadək boksçular arasında dünya çempionatında Azərbaycanı doqquz boksçu təmsil edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    12 gün davam edəcək yarış oktyabrın 16-da start götürəcək.

    Baş məşqçi Elbrus Rzayev U-19 dünya çempionatında Əli Əliyev (50 kq), Nihat Qasımov (55 kq), Əli Baxışov (60 kq), Şahin Aslanov (65 kq), Rza Rzayev (70 kq), Renat Qiyaslı (80 kq) və Səfdər Məmmədzadəyə (+90 kq) şans verəcək.

    Qızlardan ibarət millinin baş məşqçisi İlkin Ağayev isə Banuçiçək Nəsirli (48 kq) ilə Gülər Hüseynovaya (51 kq) güvənəcək.

    Yarışda Emil Qurbanəliyev hakimlər sırasında yer alacaq. Anar Babanlı isə referilərin işini qiymətləndirəcək.

    Elbrus Rzayev Boks üzrə U-19 Avropa çempionatı Azərbaycan Boks Federasiyası
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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