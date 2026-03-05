Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.03.2026)
Maliyyə
- 05 mart, 2026
- 09:02
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
84,02
|
2,62
|
23,17
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
77,43
|
2,77
|
20,01
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 184,60
|
49,90
|
843,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 739,41
|
238,14
|
676,12
|
S&P 500
|
6 869,50
|
52,87
|
24,00
|
Nasdaq
|
22 807,48
|
290,79
|
- 434,51
|
Nikkei
|
54 245,54
|
- 2 033,51
|
3 906,06
|
Dax
|
24 205,36
|
414,71
|
- 285,05
|
FTSE 100
|
10 567,65
|
83,52
|
636,27
|
CAC 40 INDEX
|
8 167,73
|
63,89
|
18,23
|
Shanghai Composite
|
4 082,47
|
- 40,21
|
113,63
|
Bist 100
|
12 943,19
|
9,79
|
1 681,67
|
RTS
|
1 137,70
|
- 9,04
|
23,57
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1608
|
0,0000
|
- 0,0137
|
USD/GBP
|
1,3333
|
0,0000
|
- 0,0140
|
JPY/USD
|
157,1100
|
0,0500
|
0,6600
|
RUB/USD
|
77,8532
|
- 0,0300
|
- 0,8968
|
TRY/USD
|
43,9930
|
0,0300
|
1,0368
|
CNY/USD
|
6,8919
|
0,0000
|
- 0,0971
Son xəbərlər
09:23
"Şimal" klubu kot-d'ivuarlı hücumçunu heyətinə qatıbFutbol
09:21
Azərbaycan Yüksək Liqası: XVI turun növbəti oyunları keçiriləcəkKomanda
09:20
Sabah Lökbatan qəsəbəsində su kəsiləcəkİnfrastruktur
09:12
Foto
Elçin Əmirbəyov Almaniyanı azad olunan ərazilərdə minatəmizləmə sahəsində dəstəyə dəvət edibXarici siyasət
09:08
Şəkidə 64 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
09:05
Azərbaycan Kubokunda yarımfinala çıxacaq son iki komanda bu gün müəyyənləşəcəkFutbol
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.03.2026)Maliyyə
09:02
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.03.2026)Maliyyə
08:49