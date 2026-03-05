В Шеки 64-летний мужчина погиб от удара током Происшествия

Цены на нефть подскочили более чем на 3% Энергетика

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026) Финансы

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2026) Финансы

Марко Тонегутти: Европе нужны дополнительные объемы газа из Азербайджана Энергетика

Цена на нефть превысила 84 доллара Энергетика

Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года Другие страны

Власти Катара начали эвакуацию населения из домов неподалеку от американского посольства Другие страны