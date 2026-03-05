Azərbaycan Yüksək Liqası: XVI turun növbəti oyunları keçiriləcək
Komanda
- 05 mart, 2026
- 09:21
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti qarşılaşmaları baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, oyun günü qadın voleybolçuların dueli ilə başlayacaq.
"Gəncə" komandası Gəncə İdman Sarayında UNEC-i qəbul edəcək. Görüş Saat 14:00-da start götürəcək.
Növbəti görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında "Gənclər" və "Milli Aviasiya Akademiyası" komandaları arasında keçiriləcək. Qarşılaşma saat 17:00-da başlayacaq.
Kişi voleybolçuların mübarizəsində isə saat 17:00-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Azərreyl" və "Murov Az Terminal" kollektivləri üz-üzə gələcəklər.
Qeyd edək ki, XVI turun oyunlarına martın 6-da yekun vurulacaq.
