İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan Yüksək Liqası: XVI turun növbəti oyunları keçiriləcək

    Komanda
    • 05 mart, 2026
    • 09:21
    Azərbaycan Yüksək Liqası: XVI turun növbəti oyunları keçiriləcək

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun növbəti qarşılaşmaları baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, oyun günü qadın voleybolçuların dueli ilə başlayacaq.

    "Gəncə" komandası Gəncə İdman Sarayında UNEC-i qəbul edəcək. Görüş Saat 14:00-da start götürəcək.

    Növbəti görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında "Gənclər" və "Milli Aviasiya Akademiyası" komandaları arasında keçiriləcək. Qarşılaşma saat 17:00-da başlayacaq.

    Kişi voleybolçuların mübarizəsində isə saat 17:00-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Azərreyl" və "Murov Az Terminal" kollektivləri üz-üzə gələcəklər.

    Qeyd edək ki, XVI turun oyunlarına martın 6-da yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Voleybol Azərbaycan Voleybol Federasiyası

    Son xəbərlər

    10:30

    Samir Şərifov: "Azərbaycan adaptiv iqtisadi idarəetmə modelini qurur"

    Maliyyə
    10:27

    Əraqçi batırılmış "Dena" freqatındakı dənizçilərin sayını açıqlayıb

    Region
    10:26

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişib

    Daxili siyasət
    10:22

    "HRANA": İranda ölənlərin sayı 1110 nəfəri ötüb

    Region
    10:20
    Foto
    Video

    HONOR Azərbaycanda ikinci rəsmi mağazasını və ilk servis mərkəzini açıb

    Biznes
    10:09

    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:08

    Gəncədə qadın evdə ölü körpə doğub

    Hadisə
    10:08

    "Bank of Baku"nun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    10:04

    "Milan" Rafael Leaonun müqavilə müddətinin uzadılmasında ciddi problemlə üzləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti