Azərbaycan Kubokunda yarımfinala çıxacaq son iki komanda bu gün müəyyənləşəcək

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə daha iki cavab matçı keçiriləcək.

    Günün ilk qarşılaşmasında "Turan Tovuz" "Kəpəz"in qonağı olacaq. Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək.

    İlk görüşdə Tovuz klubu qalib gəlib - 1:0. Cütün qalibi yarımfinalda "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.

    Günün ikinci matçında "Sabah" səfərdə "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək. Oyun Qəbələ şəhər stadionunda, saat 18:00-da başlayacaq.

    Bakıda gerçəkləşən qarşılaşma qolsuz bitib. Cütün qalibi növbəti raundda "Qarabağ"a rəqib olacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final, cavab oyunları

    5 mart

    14:30. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Qəbələ" – "Sabah"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Əli Əliyev

    VAR: Kamal Umudlu

    AVAR: Elvin Bayramov

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Sumqayıt"ı 2:0 (ilk oyun - 0:0) hesabı ilə üstələyən "Zirə" və "Şamaxı"nı məğlub edən (1:2, 3:1) "Qarabağ" yarımfinalda oynamaq hüququ qazanıb.

