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    Şlapaçenko: Azərbaycan qlobal problemlərin həllində iştiraka hazır olduğunu nümayiş etdirir

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 12:51
    Şlapaçenko: Azərbaycan qlobal problemlərin həllində iştiraka hazır olduğunu nümayiş etdirir

    Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə qarşılıqlı fəaliyyəti, o cümlədən COP29 və 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) keçirilməsi onun ümumi qlobal problemlərin həllində iştirak etməyə hazır olduğunu göstərir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Dmitro Şlapaçenko 24 oktyabr – BMT Günü ərəfəsində təşkil olunmuş yüksəksəviyyəli strateji dialoqda bildirib.

    "Azərbaycanın çoxtərəfli əməkdaşlığa və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasına sadiqliyini qeyd etmək istəyirəm. Ölkənin BMT ilə qarşılıqlı fəaliyyəti, o cümlədən COP29 və WUF13-ün keçirilməsi onun ümumi qlobal problemlərin həllində iştirak etməyə hazır olduğunu sübut edir", - o bildirib.

    D.Şlapaçenko qeyd edib ki, təxminən bir il əvvəl Azərbaycan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında 2026–2030-cu illər üçün Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədini imzalayıblar və indi tərəflərin vəzifəsi ölkənin dəyişən prioritetlərini, eləcə də birgə fəaliyyətlərin ən çox fayda verəcəyi istiqamətləri nəzərə almaqla onun praktik şəkildə həyata keçirilməsindən ibarətdir.

    Onun sözlərinə görə, əməkdaşlıq Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası kontekstində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, burada Azərbaycan hökuməti infrastrukturun və dövlət xidmətlərinin bərpası, iqtisadi imkanların genişləndirilməsi və keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışına kömək məqsədilə genişmiqyaslı işlər aparır.

    "Bu işin arxasında öz həyatını yenidən quran ailələr və gələcəyə yönəlmiş icmalar dayanır. Onların təhlükəsizliyi, ləyaqəti və rifahı əməkdaşlığımızın mərkəzində qalmalıdır", - BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi vurğulayıb.

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