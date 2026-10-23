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    Шлапаченко: Азербайджан демонстрирует готовность участвовать в решении глобальных проблем

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 12:46
    Шлапаченко: Азербайджан демонстрирует готовность участвовать в решении глобальных проблем

    Взаимодействие Азербайджана с Организацией Объединенных Наций, в том числе проведение COP29 и 13-го Всемирного форума городов (WUF13), свидетельствует о его готовности участвовать в решении общих глобальных проблем.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко на стратегическом диалоге высокого уровня, организованном в преддверии Дня ООН – 24 октября.

    "Хочу отметить приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству и достижению Целей устойчивого развития. Взаимодействие страны с ООН, в том числе проведение COP29 и WUF13, свидетельствует о ее готовности участвовать в решении общих глобальных проблем", - сказал он.

    Шлапаченко отметил, что почти год назад правительство Азербайджана и ООН подписали Рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития на 2026-2030 годы, и сейчас задача сторон заключается в ее практической реализации с учетом меняющихся приоритетов страны и направлений, в которых совместные действия принесут наибольшую пользу.

    По его словам, особое значение сотрудничество приобретает в контексте восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, где правительство Азербайджана проводит масштабную работу по восстановлению инфраструктуры и государственных услуг, расширению экономических возможностей и содействию возвращению бывших вынужденных переселенцев.

    "За этой работой стоят семьи, которые заново строят свою жизнь, и общины, устремленные в будущее. Их безопасность, достоинство и благополучие должны оставаться в центре нашего сотрудничества", - подчеркнул резидент-координатор ООН.

    Он также сообщил, что правительство Азербайджана завершает подготовку новой стратегии социально-экономического развития и следующего этапа программы "Великое возвращение" на 2027-2030 годы. Это, по его оценке, открывает возможности для определения направлений, в которых экспертный потенциал ООН сможет наиболее эффективно содействовать реализации национальных приоритетов.

    Шлапаченко отметил, что ООН может дополнить институциональные возможности и ресурсы Азербайджана специализированной экспертизой, международными стандартами, рекомендациями в области политики и опытом других стран.

    Он добавил, что Рамочная программа сотрудничества предусматривает два основных направления: инклюзивный социально-экономический рост и развитие человеческого потенциала, а также защиту экосистем, повышение климатической устойчивости, зеленый рост и справедливый переход.

    Отдельное внимание в выступлении было уделено гуманитарному разминированию, которое резидент-координатор назвал одним из ключевых условий восстановления.

    "Каждая территория, очищенная от мин, открывает возможности для строительства жилья, ведения сельского хозяйства, развития инфраструктуры и общественной жизни. Признание Азербайджаном разминирования своей 18-й национальной ЦУР подчеркивает эту взаимосвязь", - заявил он.

    По его словам, устойчивое восстановление также предполагает развитие климатически устойчивого сельского хозяйства, эффективное использование водных ресурсов, восстановление экосистем и внедрение принципов устойчивого городского планирования.

    В завершение резидент-координатор ООН заявил о готовности страновой команды ООН работать с азербайджанскими партнерами над реализацией согласованных приоритетов в 2027 году.

    Дмитро Шлапаченко Организация Объединённых Наций (ООН)
    Şlapaçenko: Azərbaycan qlobal problemlərin həllində iştiraka hazır olduğunu nümayiş etdirir
    Shlapachenko: Azerbaijan demonstrates readiness to participate in addressing global issues
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