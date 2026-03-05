"Şimal" klubu kot-d'ivuarlı hücumçunu heyətinə qatıb
Futbol
- 05 mart, 2026
- 09:23
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən Xaçmazın "Şimal" futbol klubu heyətini yeni legionerlə gücləndirib.
"Report"un klubun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, bölgə təmsilçisi kot-d'ivuarlı 21 yaşlı hücumçu Qla Anj Donaldı transfer edib.
Futbolçu ilə cari mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
Donald karyerası ərzində Moldovanın "Saksan" və Azərbaycanda "Mingəçevir" komandalarında çıxış edib. Hücumçunun "Şimal"ın heyətində 7 nömrəli forma ilə çıxış edəcəyi bildirilib.
Qeyd edək ki, "Şimal" hazırda I Liqanın turnir cədvəlində 8 xalla onuncudur.
