    "Şimal" klubu kot-d'ivuarlı hücumçunu heyətinə qatıb

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 09:23
    Şimal klubu kot-d'ivuarlı hücumçunu heyətinə qatıb

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən Xaçmazın "Şimal" futbol klubu heyətini yeni legionerlə gücləndirib.

    "Report"un klubun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, bölgə təmsilçisi kot-d'ivuarlı 21 yaşlı hücumçu Qla Anj Donaldı transfer edib.

    Futbolçu ilə cari mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    Donald karyerası ərzində Moldovanın "Saksan" və Azərbaycanda "Mingəçevir" komandalarında çıxış edib. Hücumçunun "Şimal"ın heyətində 7 nömrəli forma ilə çıxış edəcəyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, "Şimal" hazırda I Liqanın turnir cədvəlində 8 xalla onuncudur.

    Qla Anj Donald I Liqa

