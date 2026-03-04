Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В регионе
    04 марта, 2026
    • 22:38
    Отюкен Сенгер: Преобладание азербайджанцев в нашем городе оказывает прекрасное влияние на нашу культуру и традиции

    В Карсе азербайджанцы составляют большинство, и это прекрасно влияет на нашу культуру и традиции.

    Об этом председатель муниципалитета Карса Отюкен Сенгер заявил в комментарии турецкому бюро Report.

    Отметив, что и сам он родом из Западного Азербайджана, глава муниципалитета сказал, что ифтары, организуемые азербайджанской стороной, укрепляют солидарность наших соотечественников в Карсе и усиливают духовные связи между Турцией и Азербайджаном.

    Он также обратил внимание на побратимские связи муниципалитета Карса с муниципалитетами Гянджи и Мингячевира и сообщил, что в прошлом году посетил Азербайджан по этому поводу: "Мы имеем масштабную совместную деятельность и сотрудничество с обоими городами-побратимами".

    Qars bələdiyyəsinin sədri: Şəhərimizdə azərbaycanlıların çoxluğu mədəniyyət və adətlərimizə gözəl təsir edir
