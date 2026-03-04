Отюкен Сенгер: Преобладание азербайджанцев в нашем городе оказывает прекрасное влияние на нашу культуру и традиции
В регионе
- 04 марта, 2026
- 22:38
В Карсе азербайджанцы составляют большинство, и это прекрасно влияет на нашу культуру и традиции.
Об этом председатель муниципалитета Карса Отюкен Сенгер заявил в комментарии турецкому бюро Report.
Отметив, что и сам он родом из Западного Азербайджана, глава муниципалитета сказал, что ифтары, организуемые азербайджанской стороной, укрепляют солидарность наших соотечественников в Карсе и усиливают духовные связи между Турцией и Азербайджаном.
Он также обратил внимание на побратимские связи муниципалитета Карса с муниципалитетами Гянджи и Мингячевира и сообщил, что в прошлом году посетил Азербайджан по этому поводу: "Мы имеем масштабную совместную деятельность и сотрудничество с обоими городами-побратимами".
