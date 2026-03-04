Мэр: Наши соотечественники в Карсе надеются вскоре добраться до Баку по Зангезурскому коридору

Надежда наших соотечественников в Карсе - в ближайшее время добраться до Баку по Зангезурскому коридору.

Об этом в комментарии турецкому бюро Report заявил губернатор Карса Зия Полат.

По его словам, Зангезурский коридор свяжет между собой не только дороги тюркских государств, но и их духовный мир: "Карс - ворота Турции на Кавказ. Сила Карса означает силу Турции и тюркского мира. Под руководством глав наших государств мы желаем, чтобы Зангезурский коридор как можно скорее был открыт".

Зия Полат также отметил, что, несмотря на суровые погодные условия, продолжается строительство высокостандартной железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу.