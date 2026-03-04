Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 72

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены более 400.

Как передает Report, об этом сообщил центр чрезвычайных ситуаций при ливанском Министерстве здравоохранения.

"Число погибших из-за израильских ударов с понедельника 2 марта по вечер среды 4 марта, увеличилось до 72, ранения получили 437 человек, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 52 погибших.

Напомним, что 2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Целями стали объекты организации "Хезболлах" в отдельных регионах республики, в том числе склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.

В тот же день Армия обороны Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления "Хезболлах" Хусейна Макледа. Он был убит, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту предшествующей ночью.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность "Хезболлах" на своей территории.