Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 72

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 22:26
    Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 72

    Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены более 400.

    Как передает Report, об этом сообщил центр чрезвычайных ситуаций при ливанском Министерстве здравоохранения.

    "Число погибших из-за израильских ударов с понедельника 2 марта по вечер среды 4 марта, увеличилось до 72, ранения получили 437 человек, - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о 52 погибших.

    Напомним, что 2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Целями стали объекты организации "Хезболлах" в отдельных регионах республики, в том числе склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.

    В тот же день Армия обороны Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления "Хезболлах" Хусейна Макледа. Он был убит, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту предшествующей ночью.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность "Хезболлах" на своей территории.

    Ливан Израиль авиаудары погибшие Радикальная группировка Хезболлах
    Ты - Король

    Последние новости

    22:42

    Бочоришвили: Стратегическое и геополитическое значение Среднего коридора растет

    Инфраструктура
    22:38

    Отюкен Сенгер: Преобладание азербайджанцев в нашем городе оказывает прекрасное влияние на нашу культуру и традиции

    В регионе
    22:26

    Мэр: Наши соотечественники в Карсе надеются вскоре добраться до Баку по Зангезурскому коридору

    В регионе
    22:26

    Число погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 72

    Другие страны
    22:10

    Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран

    В регионе
    22:05
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 27 человек - ОБНОВЛЕНО-5

    Внешняя политика
    22:03
    Фото

    Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    21:56

    Из города Джидда эвакуированы 193 гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    21:45

    Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую Аравию

    Внешняя политика
    Лента новостей