    • 02 марта, 2026
    • 21:47
    При ударах Израиля по Ливану погибли более 50 человек

    В результате израильских авиаударов по Ливану погибли 52 человека и 154 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает NewsBreak со ссылкой на официальный источник.

    "В результате израильских ударов по южным пригородам Бейрута и другим районам Ливана погибли не менее 52 человек и 154 получили ранения", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что Армия Израиля открыла ответный огонь после того, как группировка "Хезболлах" выпустила ракеты и беспилотники по северу Израиля.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил после пятичасового заседания кабинета министров, что решение о войне и мире "находится исключительно в руках ливанского государства", потребовав немедленного запрета всей деятельности "Хезболлах".

    Ранее в ЦАХАЛ заявили, что наносят удары по всему Ливану, нацеленные на инфраструктуру и личный состав "Хезболлах".

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində 50-dən çox şəxs həlak olub

