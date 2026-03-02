При ударах Израиля по Ливану погибли более 50 человек

В результате израильских авиаударов по Ливану погибли 52 человека и 154 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает NewsBreak со ссылкой на официальный источник.

"В результате израильских ударов по южным пригородам Бейрута и другим районам Ливана погибли не менее 52 человек и 154 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Армия Израиля открыла ответный огонь после того, как группировка "Хезболлах" выпустила ракеты и беспилотники по северу Израиля.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил после пятичасового заседания кабинета министров, что решение о войне и мире "находится исключительно в руках ливанского государства", потребовав немедленного запрета всей деятельности "Хезболлах".

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что наносят удары по всему Ливану, нацеленные на инфраструктуру и личный состав "Хезболлах".