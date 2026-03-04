Пентагон: Усиление оборонного потенциала Украины в интересах США

Наращивание оборонного потенциала Украины отвечает интересам Вашингтона.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра войны США по политическим делам Элбридж Колби.

"Что касается поддержки Украины, в наших интересах, чтобы она была хорошо защищена. Мы сыграли важную роль в разработке программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которая нужна для продажи американских вооружений в Европу, а затем из Европы в Украину", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

При этом Колби не уточнил какая роль будет отведена США в обеспечении безопасности Украины в будущем. "Я бы не хотел забегать вперед, прежде чем завершатся переговоры", - сказал он, отметив, что за США сохраняется очень важная роль в вопросе обеспечения безопасности Европы в целом.