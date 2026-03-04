ABŞ-nin Dubaydakı Konsulluğu yaxınlığında baş verən yanğın lokallaşdırılıb
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 01:42
ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərindəki Konsulluğu yaxınlığında baş verən yanğın lokallaşdırılıb, xəsarət alan olmayıb.
"Report"un məlumatına görə, Dubay rəhbərliyinin mətbuat xidməti bu barədə "X"dəki açıqlamasında bildirib.
Açıqlamaya görə, yanğın diplomatik nümayəndəliyin yaxınlığında dron hücumu nəticəsində baş verib.
"Yanğın uğurla söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb", - açıqlamada qeyd olunur.
