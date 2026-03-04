ABŞ-nin Dubaydakı Konsulluğu yaxınlığında baş verən yanğın lokallaşdırılıb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 04 mart, 2026
    • 01:42
    ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərindəki Konsulluğu yaxınlığında baş verən yanğın lokallaşdırılıb, xəsarət alan olmayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Dubay rəhbərliyinin mətbuat xidməti bu barədə "X"dəki açıqlamasında bildirib.

    Açıqlamaya görə, yanğın diplomatik nümayəndəliyin yaxınlığında dron hücumu nəticəsində baş verib.

    "Yanğın uğurla söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb", - açıqlamada qeyd olunur.

