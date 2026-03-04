В Дубае локализован пожар рядом с консульством США
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 01:05
Пожар, возникший рядом со зданием консульства США в Дубае, локализован, пострадавших нет.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы руководства Дубая, опубликованном в X.
Согласно заявлению, возгорание произошло в результате удара беспилотника по району вблизи дипмиссии.
"Пожар успешно локализован. О пострадавших не сообщается", - отмечается в сообщении.
В Дубае локализован пожар рядом с консульством США
